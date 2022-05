Zuleica de Pantanal: conheça a amante de Tenório na novela

Muitos mistérios envolvem a trama da novela Pantanal, da TV Globo. Um dos enredos mais comentados do momento pelos telespectadores é o da Maria Bruaca, personagem interpretada por Isabel Teixeira. Ela acabou de descobrir que Tenório (Murilo Benício) tem uma segunda esposa, chamada Zuleica.

Tudo começou quando Tenório se confundiu e chamou Bruaca de Zuleica, o que deixou a mulher desconfiada. A personagem misteriosa, interpretada por Aline Borges, aparecerá no folhetim em breve.

Enquanto os segredos da trama vão se revelando, saiba mais sobre a segunda esposa de Tenório.

Quem é Zuleica?

Zuleica é a segunda esposa de Tenório na novela Pantanal. A personagem, que vivia em São Paulo com os filhos, chegará de malas prontas na fazenda do companheiro. O casal tem três filhos homens: Renato, Marcelo e Roberto.

Nos próximos capítulos, a "nova" família trará mais conflitos para a trama.

Relação com Tenório na novela

Após descobrir a traição, Bruaca fica muito triste e com o sentimento de vingança. Ela, então, irá beijar o peão Alcides, com quem terá um caso no futuro.

O nome de Zuleica já havia aparecido antes entre o casal, mas Tenório não contou a verdade. Maria Bruaca, no entanto, falará para o marido que já sabe de tudo. Os dois iniciarão uma discussão e ele ameaçará levar a segunda família para morar na fazenda.

Bruaca tentará matar Tenório, mas errará o tiro. Para se vingar, o vilão cumprirá o que prometeu trazendo a amante para o lar.

Filhos

Legenda: Zuleica, Tenório e os filhos Renato, Marcelo e Roberto em Pantanal Foto: Reprodução/Gshow

Guta, personagem de Julia Dalavia, descobriu o caso do pai muito antes da mãe, e uma cena polêmica envolvendo os filhos de Tenório aconteceu: Guta acabou beijando um dos irmãos sem saber.

Ao descobrir o parentesco, a jovem se assustou e acabou fugindo. Zuleica, então, descobrirá que Guta e Marcelo estão apaixonados e contará a verdade para a enteada.

Ela falará de seu relacionamento com Tenório e irá revelar que Marcelo não é filho biológico do fazendeiro.

História da atriz: Aline Borges

A atriz Aline Borges tem 47 anos de idade e 23 de carreira. Antes de Pantanal, ela já fez trabalhos em outros folhetins da TV Globo.

Ela estreou na emissora em 'Celebridade' (2003), trama em que deu vida à personagem Regina. Além disso, participou da série 'Carga Pesada', no mesmo ano. Depois, a artista conquistou o papel de Luana em 'Beleza Pura' (2008).

Em 2009, ela mudou de emissora e migrou para a Record. No canal, ela trabalhou em 'A Lei e o Crime', 'Ribeirão do Tempo' (2010), 'Pecado Mortal' (2013) e depois 'Vitória' (2014). Em 2015, ela retornou para a Globo para atuar como Katia em 'Totalmente Demais'.

Depois desta novela, voltou à Record para Apocalipse (2017) e novamente esteve na Globo, com Éramos Seis (2019). Ela ainda atuou na plataforma de streaming Netflix, em que viveu Tânia Costa em 'Bom Dia, Verônica' (2020). Além disso, mais recentemente atuou em Verdades Secretas 2 (2021) e no filme Alemão 2 (2022).