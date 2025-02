Influenciador Zé Longuinho faz cirurgia de feminização facial

O influenciador Zé Longuinho, de 21 anos, compartilhou, nesta terça-feira (11), com os 1,5 milhão de seguidores no Instagram, registros da sua recuperação após passar 10 horas em um procedimento de feminização facial.

"Obrigada, Deus. Feminização facial", escreveu na legenda das imagens do pós-operatório. A cirurgia tem o objetivo de tornar os traços faciais do paciente mais femininos, e, para Zé, foi o primeiro de uma série de passos importantes.

Nos stories, ele mostrou mais detalhes do dia. No vídeo, ele chega ao local com o melhor amigo e aparece sendo levado para a sala de cirurgia. Ele também aparece falando com a mãe, já com o rosto enfaixado.

Veja também Zoeira Menina de 5 anos viraliza ao colocar animais para dormir no Acre Zoeira Jessica Chastain troca telefone com Fernanda Torres e diz querer ser amiga de atriz brasileira: 'Excepcional'

Transição de gênero

O influencer informou, em janeiro deste ano, que em 2025 iria começar uma transição de gênero. “A minha vida inteira eu tentei entender e aceitar a pessoa que sou por dentro, que não estava se refletindo totalmente por fora", disse.

“Fui, sim, muito feliz sendo Zé Longuinho, aquela gay afeminada, musculosa da academia que quebrava vários tabus e tenho muito orgulho de tudo que ele conquistou", acrescentou ele.

Zé também compartilhou que ainda não havia escolhido, até o momento, um novo nome: "Mas eu sei, no meu coração, que eu vou ser muito mais feliz sendo ela. O nome dela ainda não sei. É algo que descobriremos juntos."

José Henrique, como ainda se chama, vive atualmente em São Paulo, mas é natural de Santa Rita do Sapucaí (MG). Ele estourou em dezembro de 2021, em um vídeo no qual dançava o hit “No Chão Novinha”, de Pedro Sampaio e Anitta na neve, usando apenas uma sunga.