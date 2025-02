CAPTEI: Sindienergia-CE Celebra Novo Ciclo e Empossa Luís Carlos Queiroz Para Gestão 2024/2028

Na última segunda-feira, dia 10, no Auditório Waldyr Diogo, na FIEC, aconteceu a solenidade de posse da nova Diretoria Executiva do Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia-CE) reunindo autoridades de destaque, representantes da indústria e especialistas em energias renováveis.

O empresário Luís Carlos Queiroz foi reeleito presidente por unanimidade, um reconhecimento claro do bom trabalho realizado durante seu primeiro mandato. Em seu discurso de posse, Queiroz não apenas celebrou os avanços conquistados nos últimos quatro anos, mas lançou um olhar firme para o futuro, apresentando novas metas que incluem digitalização, inovação e internacionalização do setor energético cearense.

"Diante dos desafios que se avizinham, estamos juntos para propagar as energias renováveis, fortalecer nossas conexões e, principalmente, consolidar o Ceará como uma referência nacional e internacional no setor”

Seus planos emergem em um momento em que a sustentabilidade e a eficiência energética ganham cada vez mais importância no cenário global.

O evento contou com a presença de autoridades, secretários estaduais e municipais, além de personalidades respeitadas do setor energético. A união de forças foi evidente, e o ethos de colaboração entre governo e indústria se destacou, prometendo um desenvolvimento robusto e sustentável para a região.

Nos últimos quatro anos, sob a liderança de Queiroz e sua equipe de diretores altamente qualificados, o Sindienergia-CE experimentou uma evolução significativa. Um aumento expressivo no número de associados, além de ganhos substanciais que fortaleceram o setor e ampliaram a atuação do sindicato na defesa de interesses comuns, foram trazidos à tona.

A gestão 2024/2028, eleita em um clima de otimismo e expectativa, tem como compromisso principal o fortalecimento das conexões estratégicas, não apenas entre os associados, mas também com players internacionais que visam investir em energia limpa e renovável no Ceará.

O Sindienergia-CE, sob a liderança de Luis Carlos Queiroz, reafirmou sua posição de vanguarda na transformação do setor energético nacional.

