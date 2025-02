BBB 25: Daniel Rocha defende Vitória Strada e bate boca com seguidor

O ator Daniel Rocha tem feito campanha para a namorada, a atriz Vitória Strada, continuar no BBB 25. Na última disputa do paredão, na terça-feira (11), ele recebeu um comentário negativo de um seguidor no seu Instagram, e defendeu a artista.

“Acho que a Vitória vai pegar ‘Strada’. Tá claro! Ela vai… pela Strada”, escreveu a pessoa, fazendo um trocadilho com o nome da atriz.

Daniel não deixou barato: “Você errou, querido. Por favor, não venha aqui falar coisa negativa da minha namorada, ok?”, rebateu.

O ator acertou no seu palpite, já que Gabriel foi o sexto eliminado do BBB 25, na noite de ontem.

Namoro

Daniel e Vitória começaram a namorar em março de 2024, e vinham mantendo o romance discreto. Ele, inclusive, chegou a ser convidado para entrar de dupla com a artista no reality show global, mas declinou. Mateus, arquiteto amigo da atriz, foi o escolhido para entrar com Vitória.