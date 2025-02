Lucinha Lins entra no elenco de 'Volta por cima'

A atriz Lucinha Lins, atualmente com 71 anos, irá retornar às novelas da TV Globo em “Volta por cima”. No próximo sábado (15), ela começa a gravar cenas, e deve seguir até o fim do folhetim das 19h.

Em março, segundo a coluna Play, do jornal O Globo, a artista terá que se dividir entre as gravações da produção, no Rio de Janeiro, e as apresentações do espetáculo “Palavra de mulher”, que acontecerão em São Paulo e em Brasília.

Lucinha também está no elenco de “Dona Beja”, novela da Max ainda sem data de estreia.

O último trabalho da atriz na TV Globo foi uma participação em “Chocolate com pimenta”, de 2004. Ela