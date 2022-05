Alanis Guillen nega namoro com Jesuita Barbosa após beijos nos bastidores de Pantanal

A atriz Alanis Guilen negou os rumores de relacionamento que surgiram depois de ter sido flagrada beijando seu colega de elenco em Pantanal, Jesuita Barbosa, nos bastidores da novela.

Em entrevista à revista Quem, a atriz ainda ressaltou que os dois são apenas bons amigos e revelou não dar importância às especulações que circulam nas redes sociais.

"Cara, muitas vezes eu olho e fico pensando: 'Da onde tiraram isso?'. Mas entendo que as pessoas querem comentar de tudo, saber de tudo. Hoje, tenho convicção de que não vale a pena ficar tão grilada com isso que as pessoas falam, com a galera criando suas versões dos fatos", afirmou.

O beijo entre os atores aconteceu na última sexta (20), durante comemoração do aniversário de 24 anos de Alanis nos bastidores das gravações da novela.

Nas imagens, a equipe canta parabéns para a atriz. Jesuíta entrega o bolo para a aniversariante e a beija na bochecha, sendo retribuído com um selinho.

Ainda na sexta, o ator postou uma homenagem à colega no Instagram. "Alanis eu quis fazer um movimento, um sol, uma estrela: mas aí tudo está: tudo hoje ao teu redor, ao centro de você. E daquele jeito só teu, você dividindo ao outro. Gloriosa!", escreveu.

Os rumores sobre o relacionamento surgiram ainda em março depois dos dois terem sido vistos em um jantar com parte do elenco da novela.

"Não tem como não ser [apenas bons amigos]. Ao gravar uma novela, o elenco passa muito tempo junto e acaba virando família. É muito divertido todo esse processo de fazer Pantanal. O Jesuita é muito querido. A gente se diverte com Juma e Jove", acrescentou Alanis.