Ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) 24, a modelo Yasmin Brunet enfrentou o agravamento do lipedema, uma doença vascular crônica, no reality. Em entrevista ao jornal O Globo, ela contou que sentia dores durante o confinamento e pedia remédio para a produção com frequência. “Nunca estive tão inflamada na minha vida”, afirma.

Até então, a modelo não sabia que tinha lipedema e, após consultas com angiologistas e especialistas vasculares, tinha sido diagnosticada com edema linfático. Porém, o tratamento recomendado para reter menos líquido não fazia efeito. Massagens, por exemplo, ela nem conseguia fazer por sentir dor. “A sensação de estar inflamada com lipedema é como tocar em uma ferida aberta. Não suportava o toque”, conta.

Após o diagnóstico correto, ela passou por um processo de emagrecimento e perdeu 14 kg. “Meu lipedema afeta principalmente do joelho para baixo, mas também um pouco na coxa. Eu estava superinflamada. No BBB, engordei muito. Já entrei um pouco acima do peso porque estava inflamada, e lá engordei mais ainda”, diz a modelo.

Quando o lipedema está muito inflamado, como acontecia comigo no BBB, você não consegue ficar em pé, andar, nem se movimentar direito. Sente peso, dor, desconforto e perde mobilidade. Não consegue correr, ficar muito tempo em pé ou sentado porque tudo dói. É um desconforto constante. Yasmin Brunet Modelo e ex-BBB

O que é o lipedema?

Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), o lipedema é uma doença vascular crônica, que tem origem hormonal e acomete principalmente mulheres. Ele se caracteriza pelo depósito de gordura e inchaço nas pernas e nos braços, com exclusão das mãos e pés. Além disso, especialistas também devem observar o surgimento de hematomas, peso nos membros e fragilidade capilar.

“É comum que a paciente sinta dores nas áreas afetadas. Alguns estágios da vida são mais propícios ao seu desenvolvimento, como a puberdade, gravidez e menopausa, justamente por se tratar de um problema que tem sua origem no sistema endócrino”, aponta a entidade. A alimentação é outro fator que tem influência na sua evolução da doença.

Ainda conforme a SBACV, o lipedema tem fator hereditário e é comum que mulheres da mesma família desenvolvam o problema no decorrer das gerações. “Apesar de crônico, o lipedema pode ser tratado a fim de amenizar os seus sintomas e o sofrimento do paciente”, aponta. O tratamento envolve uma mudança no estilo de vida, com alimentação e exercícios físicos adequados, podendo incluir intervenções com remédios e cirurgia.

Sobre o programa, Yasmin conta que gostou de participar e sente saudades — a ponto de quase não assistir à edição deste ano por sentir ciúmes da casa e do reality. “Quem não passou por essa experiência pode até imaginar como é, que tem um pouco de noção, mas é impossível saber o que é passar por isso sem ter vivido.”

Após o confinamento, ela ainda tem contato com alguns participantes de quem era mais próxima na casa, apesar do distanciamento.

Apaixonada por perfume, Yasmin revelou que tem uma coleção com cerca de 400 itens. Em janeiro deste ano, ela lançou a própria essência, “Afrodite”. “Trabalhamos nesse primeiro perfume da minha marca por dois anos. Queríamos algo com o meu DNA. Desenvolvemos várias versões até chegarmos à final, que estou usando há mais ou menos um ano e meio. Sou completamente apaixonada”, relata.