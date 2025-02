Gaby Amarantos justifica perda de 35kg em dois anos: 'exames desregulados'

A cantora Gaby Amarantos vem chamando atenção nas redes sociais pela boa forma, após perder 35kg em dois anos. A artista, no entanto, usou as redes sociais para conscientizar os seguidores, e explicou que não emagreceu por pressão estética, e, sim, por saúde.

“Emagreci cerca de 35 quilos e não foi por pressão estética ou para querer me enquadrar em algum padrão. Aquele corpo de antes, aquele que muita gente diz que gostava mais, estava adoecido”, iniciou ela.

Gaby relatou que estava com pré-diabete e pré-hipertensa arterial. “Os meus exames estavam muito desregulados e fiz um show que foi decisivo para mim, porque não conseguia mais me movimentar no palco. Sentia muitas dores no joelho e na lombar. Naquele momento, percebi que precisava dar uma virada de chave na minha vida”.

A cantora salientou que apesar de ter melhorado a saúde, ela sempre se amou do jeito que era. “Tenho o mesmo coração, mas com mais saúde e disposição para continuar levando minha arte, minha cultura, para o mundo inteiro. Cuidado quando você idealiza o corpo de outra pessoa, porque você pode estar a aprisionando em um padrão que não a serve mais", concluiu.

Dieta

Gaby Amarantos já disse publicamente que é adepta da dieta biogênica, que consiste em comer alimentos crus, como frutas, sementes, nozes, saladas e brotos.

"Tirei uns dias pra cuidar da saúde e já emagreci 14 quilos num mergulho na alimentação biogênica. Quem diria que fazer 'a xuca' me faria tão bem, sim, eu tenho feito enemas, bebido muito suco vivo, comida viva, trilha, caminhadas e me sentido leve e mais conectada comigo e com a natureza", chegou a dizer ela nas redes sociais, citando também as lavagens intestinais que realizou durante o período, mas que não fazem parte do conceito de dieta biogênica.