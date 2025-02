Nicolas Prattes protagoniza filme de influencer brasileiro Jesse Koz e cachorro Shurastey; relembre

O ator Nicolas Prattes vai interpretar o influenciador Jesse Koz, que morreu aos 29 anos em um acidente de carro, no filme "Minha Vida com Shurastey", desenvolvido pela Paris Entretenimento. Na produção, o público vai acompanhar a história de Jesse e do golden retriver Shurastey, que chegaram a viajar por 17 países a bordo de um fusca 1978.

"Gente, estava louco para vir aqui dividir uma notícia que está me enchendo de orgulho! Um desafio daqueles que deixa qualquer ator com aquela sensação maravilhosa de frio na barriga... Fui convidado para viver no cinema o Jesse Koz. Ele foi um aventureiro que percorreu as Américas ao lado de seu golden retriever, Shurastey, e inspirava as pessoas ao redor do mundo compartilhando suas experiências nas redes sociais", escreveu na tarde desta quarta-feira (12).

"Em breve vocês poderão ver essa história linda de amizade e superação nas telonas, em Minha Vida com Shurastey, dirigido por Afonso Poyart e produzido pela Paris Entretenimento". Nicolas Prattes Ator

No Instagram, Nicolas ainda mostrou uma foto com um golden retriver. Casado com Sabrina Sato, ator recebeu um comentário de sua esposa na publicação: "Filmaço! Estou tão feliz por você! Vai ser incrível. A história do Shurastey mexe profundamente com todos nós que amamos cachorros e valorizamos a vida. E você, meu amor, com seu talento e dedicação, vai emocionar e inspirar muita gente. Tenho certeza de que vai arrasar muito! Orgulho imenso de você".

Acidente nos Estados Unidos

A dupla morreu em maio de 2022, após um acidente de carro na estrada Redwood Highway, mestado de Oregon, nos Estados Unidos. Jesse, de 29 anos, era natural de Santa Catarina. Eles chegaram a percorrer mais de 85 mil quilômetros no fusca entre 2017 e 2022.

Eles estavam em direção ao Alaska quando sofreram o acidente. Ambos morreram.

A trajetória fazia parte do projeto “Shurastey or Shuraigow?”. O nome faz uma referência à música da banda The Clash, “Should I Stay or Should I Go”, que questiona se "Devo Ficar ou Devo Ir".