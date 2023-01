A história do influenciado Jesse Koz e seu cachorro Shurastey vai virar filme

A Paris Entretenimento anunciou, nesta semana, que irá contar a história do influenciador Jesse Koz e do golden retriver Shurastey, companheiros inseparáveis em uma jornada por 17 países e que estavam a caminho do Alasca. Tudo a bordo de um fusca 1978, apelidado de Dodongo.

As aventuras da dupla, no entanto, foram interrompidas em maio de 2022, quando um acidente em Oregon, nos Estados Unidos, tirou a vida dos dois. Eles estavam a apenas dois dias de completar o objetivo e chegar ao Alasca.

A produção da Paris Entretenimento, que já está em desenvolvimento, será livremente inspirada na história de Koz e Shurastey. O filme irá retratar um homem que teve a vida transformada ao empreender uma viagem de carro ao lado do seu cachorro.

Legenda: Jesse Koz e Shurastey visitaram 17 países e estavam a caminho do Alasca Foto: Reprodução

Algo bem parecido ao que ocorreu com o próprio Jesse Koz. Natural de Santa Catarina, ele começou, em 2017, a colocar em prática um sonho: viajar a bordo do Dodongo acompanhado apenas de Shurastey, seu fiel escudeiro.

Na época, ele tinha apenas 24 anos e estava saturado no emprego em um shopping. Resolveu, então, vender suas coisas e viajar em seu fusca.

Legenda: A dupla viajava a bordo de um fusca 1978, apelidado de Dodongo Foto: Reprodução

Jornada pelas Américas

A aventura começou pelo Brasil e América Latina e foi ganhando proporções cada vez maiores. Inclusive, nas redes sociais. Juntos, Koz e Shurastey somavam mais de 800 mil seguidores, que acompanhavam o dia-a-dia da dupla, enquanto eles rodavam mais de 85 mil quilômetros e visitaram 17 países nas Américas.

Legenda: Os dois estavam a caminho do Alasca, mas sofreram um acidente em maio de 2022 a dois dias de chegar no destino Foto: Arquivo pessoal

A meta estabelecida na última viagem que fizeram juntos foi chegar ao Alasca, mas acabou sendo interrompido. A história dos dois repercutiu não apenas no Brasil, mas no mundo e a aventura entre o influenciador e o seu golden retriever emocionou pessoas em diversos países.

Agora, além das diversas homenagens que receberam ao longo de 2022, a história deles deve ficar eternizada nas telas do cinema.