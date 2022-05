Jesse Koz e seu cão Shurastey serão homenageados em Balneário Camboriú

O influenciador brasileiro Jesse Koz e seu cão Shurastey, que morreram em um acidente de carro na última segunda-feira (23) nos Estados Unidos, serão homenageados com um mural e nome de um dog park em Balneário Camboriú, cidade catarinense onde moravam. As informações são do G1.

Os murais serão pintados na praça que fica junto ao elevado da Avenida do Estado, segundo a prefeitura municipal. O novo dog park levará o nome de Shurastey, e haverá uma cãominhada, prevista para o dia 9 de julho, com tema sobre a amizade entre Koz e o golden retriever.

Foi de Balneário Camboriú que a dupla iniciou uma viagem junto com o Fusca 1978, batizado como Dodongo, pelas Américas. Eles passaram por 17 países com o objetivo de chegar até o Alasca.

O acidente

Dois antes do destino final, quando passavam próximo à cidade de Portland, Koz perdeu o controle do carro ao tentar desviar de um engarrafamento e bateu de frente com um Ford Escape que vinha na direção contrária. Eles não resistiram ao acidente. Já o condutor do outro veículo ficou ferido e foi encaminhado ao hospital.

Jesse havia contado no último sábado (25) no Instagram, perfil com 748 mil seguidores, que ele e o cão estavam na cidade de Grants Pass, se preparando para entrar no Canadá e seguir rumo ao Alasca, onde chegariam em cerca de 41 horas.

