Jovem que sofreu queimaduras após celular pegar fogo no bolso relata desespero: 'senti o calor'

Stella Lima, a jovem que sofreu queimaduras após o celular que estava no bolso traseiro pegar fogo repentinamente, participou do “Encontro com Patrícia Poeta”, nesta terça-feira (12), e falou sobre o assunto. Ela estava em uma loja de Anápolis, a 55km de Goiânia, quando o episódio aconteceu.

A mulher revelou que demorou a perceber que o fogo vinha do celular dela. “Vi o Matheus, meu namorado, tentando apagar. Pegou no cabelo e senti o calor. Minha reação foi sair, achei que não fosse comigo. A minha primeira reação foi sair de perto e notei que era meu celular”.

Stella disse que, sem seguida, tentou desabotoar a calça. “Para tirar celular do bolso e nesse movimento de puxar, a capinha grudou na mão e fez isso no braço”, relatou, mostrando o braço com faixas.

Hospital

A mulher foi levada ao hospital, e teve que tomar medicação na veia: “Foi uma sensação horrível. Se na panela queima, imagina dor dessa proporção”.

Matheus, namorado de Stella, que também participou do programa, disse que ficou sem reação: “Tentei apagar o fogo, mas foi difícil porque ela correu”.

O celular da mulher era da Motorola, modelo E32, e havia sido comprado há cerca de um ano. Ao G1, a empresa disse que “está em contato com a consumidora para apurar os detalhes do ocorrido e providenciar a análise técnica do aparelho”.