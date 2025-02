O Big Brother Brasil 25 exibiu nessa terça-feira (11) um VT que chamou a atenção do público. Inspirada no anime Death Note, a edição mostrou o RoBBB em uma atmosfera sombria segurando um livro com os nomes dos confinados e uma lista de dinâmicas do programa.

No livro, aparece, também, uma sequência de atividades que já aconteceram nesta edição, como Big Fone, Quarto Secreto e Monstro Cadeado, por exemplo. Em seguida, com interrogações ao final de cada palavra, surgem as possibilidades de Quarto Branco e Casa de Vidro, outros clássicos do reality show criados para movimentar a casa.

"O Big Brother é um programa de entretenimento. Façam o que puderem para nos entreter ou vamos ter que agir", anunciou o programa.

Quarto Branco e Casa de Vidro

Clássicos do BBB, o Quarto Branco e a Casa de Vidro são dinâmicas pensadas para movimentar o reality show. O primeiro, considerado um dos mais temidos, é conhecido por testar os limites psicológicos dos concorrentes.

Já o segundo possibilita que novos participantes — ou antigos, que foram eliminados — sejam inseridos — ou reinseridos — na competição. Geralmente, o público é quem decide.