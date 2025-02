Sincerão do BBB 25: Com escolha do 'saboneteiro' da edição e indicações negativas, veja como foi dinâmica nesta segunda

Após a formação do paredão, os brothers e sisters enfrentaram o quarto Sincerão do Big Brother Brasil (BBB) 25, nesta segunda-feira (10). Com o fim das duplas na semana passada, a dinâmica foi individual e contou com todos que estão na casa.

Na atividade, cada participante tinha que escolher quem da casa "ninguém vai lembrar", o jogador que será "eliminado (a) com rejeição" e o "saboneteiro" da edição.

Além das escolhas, cada participante teve um minuto e meio para fazer sua justificativa e os escolhidos como "ninguém vai lembrar" ou "eliminado com rejeição" tinham um minuto para se defender. O "saboneteiro" não ganhou tempo para falar.

Legenda: Todos os participantes tiveram que indicar três pessoas: ninguém vai lembrar, eliminado (a) com rejeição e o saboneteiro Foto: Reprodução/TV Globo

Escolhas dos participantes

Os brothers e sisters precisaram escolher jogadores para as opções "ninguém vai lembrar", "eliminado (a) com rejeição" e "saboneteiro". Confira as escolhas:

Vitória

Ninguém vai lembrar - Vilma Eliminado com rejeição - Diogo Saboneteiro - Renata

Aline

Ninguém vai lembrar - Gabriel Eliminado com rejeição - João Pedro Saboneteiro - João Gabriel

Gabriel

Ninguém vai lembrar - Daniele Eliminado com rejeição - Diego Saboneteiro - Aline

João Gabriel

Ninguém vai lembrar - Mateus Eliminado com rejeição - Diego Saboneteiro - Aline

Mateus

Ninguém vai lembrar - Vilma Eliminado com rejeição - Diogo Saboneteiro - Eva

João Pedro

Ninguém vai lembrar - Daniele Eliminado com rejeição - Diego Saboneteiro - Aline

Vinícius

Ninguém vai lembrar - Vilma Eliminado com rejeição - Gabriel Saboneteiro - Maike

Diego

Ninguém vai lembrar - Gabriel Eliminado com rejeição - Diogo Saboneteiro - Maike

Camilla

Ninguém vai lembrar - Vilma Eliminado com rejeição - Diogo Saboneteiro - Eva

Vilma

Ninguém vai lembrar - Camilla Eliminado com rejeição - Thamiris Saboneteiro - Joselma

Eva

Ninguém vai lembrar - Mateus Eliminado com rejeição - Camilla Saboneteiro - Vitória

Eva

Ninguém vai lembrar - Mateus Eliminado com rejeição - Vitória Saboneteiro - Diego

