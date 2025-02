Diogo pergunta se Aline quer conversar após paredão do BBB 25, e sister reage: 'Se quisesse, já teria ido'

Logo após escapar do quarto Paredão do Big Brother Brasil (BBB) 25 ao vencer a Prova Bate-Volta, Diogo Almeida decidiu procurar Aline para conversar. A baiana enfrenta a berlinda após ser indicada pelo líder João Gabriel.

O ator encontra a sister no banheiro e pergunta se ela irá para área externa. Em seguida, ele questiona: "Quer trocar uma ideia''? A baiana, então, diz que o ator já havia feito a mesma pergunta duas vezes: "Se eu quisesse trocar uma ideia com você, eu já teria ido lhe perguntar", retruca.

"Se você quiser conversar comigo, eu estou super aberta, também. Mas, a partir do momento que você me aborda, não pode me induzir ou transferir para mim", diz Aline. "Eu só não quero te forçar a conversar sem querer", comenta o ator. "Mas se eu não quiser eu não vou", reitera a policial militar.

Pouco tempo depois, os dois decidem ir para a sala da casa e conversam sobre o jogo e como se deu a formação do Paredão.

Formação do Paredão

O quarto paredão do BBB 25 foi formado na noite deste domingo (9). A berlinda é tripla, e estão emparedados Aline, Gabriel e Vitória. O participante mais votado pelo público deixará a casa mais vigiada do Brasil na terça-feira (11).

A formação de paredão começou com Mateus, vencedor da Prova do Anjo da semana, descobrindo que o anjo é autoimune. Estava imune ainda Gracyanne Barbosa, pela dinâmica do quarto secreto.

Diogo, Vitória e Gabriel foram os três mais votados pela casa e foram emparedados. Eles tiveram a chance de fazer a prova Bate e Volta.

Na dinâmica, os brothers tiveram de fazer escolhas de números que ficavam em itens encontrados em uma casa. Diogo avançou de fase mais rápido e venceu a dinâmica, se livrando da berlinda.

