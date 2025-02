A atleta Nathália Araújo, medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024, revelou nesse domingo (9) a traição do marido, João Pedro. Em uma live no Instagram, ela explicou que descobriu a infidelidade do companheiro ao viajar de surpresa para o Rio de Janeiro, onde ele fazia um curso.

"Achei que ele estava do meu lado, mas ele não estava, não. Ele estava aqui no Rio de Janeiro com essa vagabunda me traindo. Isso é o que ele estava fazendo. Ele é um lixo para que todos vocês saibam e não fiquem lá pagando pau pra ele", desabafou Nathália, aos prantos.

De acordo com a jogadora, que compete pelo Praia Clube, de Minas Gerais, João Pedro chegou a postar vídeos com a mulher com quem supostamente teria se relacionado. "Não estou acreditando que ele fez isso. Estou jogada na praia, meu voo é só amanhã", completou.

Antes da transmissão, Nathália publicou uma foto ao lado do marido com uma legenda apaixonada. "Por esse sorriso vale tudo. Te amo!", escreveu.

Legenda: Jogadora já havia sido traída no antigo relacionamento, antes de João Pedro Foto: Reprodução/Redes Sociais

Jogadora tranquiliza fãs

No fim da noite de domingo, Nathália publicou um storie no Instagram tranquilizando os seguidores. "Está tudo bem, já estou segura, estou na casa da minha amiga, que me abrigou aqui. Amanhã, eu vou direto para o aeroporto, mas estou bem", afirmou. Ela também agradeceu o carinho dos fãs.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.