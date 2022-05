Tibério morre em Pantanal? Facada em personagem preocupa o público

O episódio da novela Pantanal desta-quinta-feira (26) exibiu uma briga que terminou com o peão Tibério (Guito) esfaqueado. A cena repercutiu nas redes sociais, com internautas em busca do desfecho sobre o personagem e até pedindo para a Globo mantê-lo na trama.

Mas, afinal, Tibério morre?

Não. O peão foi esfaqueado ao salvar a Muda (Bella Campos) que era abusada por Levi (Leandro Lima). Durante luta corporal, ele levou uma facada.

Em seguida, foi levadão de avião para um hospital. Apesar de ficar em estado grave, o personagem sobrevive.

Levi será preso por Trindade (Gabriel Sater) dentro da fazenda.

Durante a exibição da cena, internautas repercutiram o risco de morte de Tibério. Veja algumas publicações.

Foto: Reprodução Twitter

Foto: Reprodução / Twitter

Foto: Reprodução / Twitter