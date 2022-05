Qual o horário da novela Pantanal? Veja o resumo do capítulo hoje, quinta-feira (26)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta quinta-feira (26), que vai ao ar às 21h30, na Rede Globo, Jove conta para Juma que o Velho do Rio é seu avô.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, quinta (26)

Jove pede a Juma para morar na casa de José Leôncio como sua companheira. Filó fica chateada com as palavras de José Leôncio sobre Tadeu.

Irma confessa que teme sua aproximação com Trindade. Guta demonstra interesse em saber sobre a outra família de Tenório. Túlio e José Lucas chegam à fazenda para jogar truco com os peões. Jove fala a Juma que o Velho do Rio é seu avô.

Tadeu diz a Filó que José Lucas deve ser filho de José Leôncio. José Leôncio convida José Lucas para ser peão de sua fazenda. Tibério fere Levi para defender Muda. Trindade aborda Levi ao vê-lo fugindo da fazenda.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

