Maria Bruaca de Pantanal: veja o que significa o nome da personagem

Maria Bruaca, personagem de 'Pantanal', da TV Globo, interpretada por Isabel Teixeira, é uma mulher de meia-idade que vive "isolada" do mundo exterior. Ela é mãe de Guta (Julia Dalavia) e esposa de Tenório (Murilo Benício), o vizinho mal-intencionado de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) que tem duas famílias — uma em São Paulo e outra em Mato Grosso do Sul.

Maria é chamada de "bruaca" por Tenório, que, desde o início da trama, a menospreza, a maltrata e a desrespeita.

O que significa "bruaca" na novela Pantanal?

Em algumas regiões do Brasil, como no Nordeste, por exemplo, o termo é usado para se referir a uma panqueca doce feita de farinha, açúcar, leite, margarina e ovos.

Contudo, "bruaca" também é constantemente utilizado no País de forma pejorativa, para depreciar mulheres.

Dentre as interpretações que constam no dicionário Michaelis, "bruaca" pode ser uma "prostituta, geralmente idosa, que não consegue atrair muitos clientes", uma "mulher velha e feia", uma "bruxa", uma "jabiraca", uma "mocreia" ou uma "mulher maldosa e fofoqueira". Essas são, aliás, as leituras que mais se aproximam da visão que Tenório tem da esposa em 'Pantanal'.

O abuso psicológico sofrido por Maria é tão grande que, por vezes, ela mesma chega a se chamar e a se ver assim.

Legenda: Maria é esposa de Tenório (Murilo Benício) e mãe de Guta (Julia Dalavia). Foto: Globo/Fábio Rocha

Quem é Maria Bruaca?

Maria é filha de um cafeicultor que morreu pouco antes de ela se casar, grávida, com Tenório.

No início da relação, o casal convivia bem. Porém, com o tempo, após Tenório vender as terras deixadas pelo sogro, Maria passou a ser vista como um "fardo" pelo esposo, que embarcou numa rotina de longas viagens "a trabalho" pelo País.

Para prender a atenção do marido cada vez que ele voltava para a fazenda, no pantanal, Maria se tornou submissa e passou a atender todos os caprichos dele, evitando irritá-lo com perguntas sobre suas viagens.

Com a volta de Guta, filha do casal, para casa, ela passou a ter uma confidente e uma "protetora", até certo ponto. Foi Guta quem começou a criticar o pai por ele se referir à mãe como "bruaca". E, a partir daí, começou a reviravolta da personagem, que, hoje, tenta "voltar para si" e se afastar da ideia de que é feia, velha ou descartável.

Na tentativa de se sentir desejada e de satisfazer os próprios desejos, Maria vai se relacionar com os peões Alcides (Julio Cazarré) e Levi (Leandro Lima). Porém, vai sentir culpa.

Legenda: Nos últimos capítulos, Maria (Isabel Teixeira) se entregou ao desejo que sente por Levi (Leandro Lima). Foto: Globo/João Miguel Júnior

Quem interpreta Maria Bruaca em Pantanal?

Na versão de 1990, Maria Bruaca foi interpretada por Ângela Leal, mãe da atriz Leandra Leal. No remake que atualmente está sendo transmitido na TV Globo, a personagem é vivida por Isabel Teixeira.