Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 3 de dezembro

Hoje, a Lua transitará por Capricórnio, enfatizando a necessidade de maturidade, compromisso e estruturação em suas ações. É um período propício para buscar respostas e refletir sobre suas escolhas, evitando que as emoções dominem as situações. A influência lunar pode pressioná-lo a definir questões pendentes, exigindo uma postura prática e responsável. No final do dia, a interação entre a Lua e Saturno reforçará a importância de manter os pés no chão e assumir responsabilidades em relação aos seus sonhos. As ideias estarão mais claras, e as respostas começarão a surgir; comprometa-se com seus objetivos para avançar de forma sólida.

Signo de Capricórnio hoje

Com a Lua em seu signo, há uma ênfase em sua identidade e iniciativas pessoais. A interação com Saturno reforça a necessidade de auto-disciplina e comprometimento com seus objetivos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.