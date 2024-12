Ator Caco Ciocler comemora formatura em Biologia aos 53 anos

O ator Caco Ciocler publicou fotos em família, nesta terça-feira (3), em que aparece celebrando sua graduação no curso de Biologia, aos 53 anos. Na legenda, ele escreveu: “30 anos depois, formado”.

Nos comentários, o artista recebeu mensagens carinhosas de amigos famosos. “Que beleza de vida”, publicou Carol Dieckmann. “Parabéns”, disse Gi Lancellotti. “Parabéns! Que máximo”, postou ainda Fê Nobre.

Caco, aliás, está no elenco do filme “As Polacas”, que chega aos cinemas brasileiros ainda este mês, ao lado da atriz Valentina Herszage.

O longa conta a saga da polonesa Rebeca (Valentina), uma mãe judia que chega ao Brasil fugindo da guerra na Polônia, em 1917, com o pequeno Joseph, seu filho. No Rio de Janeiro, ela se torna alvo de Tzvi (Caco), dono de um bordel, envolvido com tráfico de mulheres.