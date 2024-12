Donatella Versace surpreende com novo visual durante evento; veja antes e depois

O "novo rosto" de Donatella Versace virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais no último domingo (1º). Os burburinhos começaram após a designer de moda compartilhar uma série de fotos na première do musical "O Diabo Veste Prada".

Desde então, internautas questionaram se ela teria feito algum procedimento estético, como harmonização facial, por exemplo. No entanto, quando comparadas as fotos compartilhadas por ela com as originais do evento, é possível observar que as primeiras foram alteradas com o uso de ferramentas de edição.

No carrossel de imagens, a italiana aparece ao lado do cantor Elton John, da atriz Vanessa Williams e da editora-chefe da Vogue, Anna Wintour.

"Noite de gala de abertura de 'O Diabo Veste Prada'. Elton John, você é um gênio. Fiquei ligada da primeira até a última nota. O espetáculo é fascinante", elogiou ela, na legenda da publicação.

Veja também Zoeira Atriz de 'Senna', Alice Wegmann rebate críticas à pouca menção a namoradas de piloto em série Zoeira Carlinhos Maia confirma fim da amizade com Anitta: 'Ela se afastou'

Suspeita de procedimento estético

Nas redes de Donatella, internautas levantaram suspeitas sobre a possibilidade de a designer ter se submetido a um procedimento estético. "Tô passada com o novo rosto da Donatella Versace", escreveu uma. "Melhor do que estava antes", opinou outra.

"Esse cirurgião tá arrasando em Hollywood. Depois da Lindsay [Lohan], agora Donatella", brincou outro, se referindo aos procedimentos estéticos que a atriz também teria feito no rosto recentemente. "Preciso urgentemente do mesmo que fizeram com Lindsay Lohan, Christina Aguillera e Donatella Versace. Estou impactada", disse outra.