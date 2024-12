Ex-bailarina do Faustão é a avó do neto de Ronaldinho Gaúcho

A ex-bailarina do Faustão, Janaína Mendes, de 41 anos, celebrou nas redes sociais que será avó. A influenciadora é mãe de João Mendes, único herdeiro do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, de 19 anos. Ele e a companheira, Giovanna Buscacio, estão à espera do primeiro filho.

“Amor da vovó já tão amado! Vem, que tô doida para te encher de beijos e muito amor! Amo vocês, João e Giovanna”, escreveu Janaína nas redes sociais da nora.

Discreta, Janaína estuda Educação Física e é acompanhada por mais de 94 mil pessoas nas redes sociais.

A dançarina saiu do Brasil desde que João foi morar em Barcelona, para jogar na categoria de base do time espanhol de mesmo nome. João atua no sub-21 do inglês Burnley e mora em Manchester com Giovanna, de 24.

Contudo, a mãe de João Mendes preferiu seguir em Barcelona com a a filha caçula, fruto de outro relacionamento.