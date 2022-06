Levi mata Muda em 'Pantanal'? Peão levará tiro de Juma após sequestro da moça

'Pantanal' deve resolver, nesta segunda-feira (13), uma pergunta importante do último capítulo: Levi (Leandro Lima) vai matar Muda (Bella Campos)? A dúvida pairou entre os telespectadores da novela desde sábado (11), quando o peão sequestrou a amiga de Juma (Alanis Guillen) e a ameaçou de morte.

Apesar do susto, Muda não será morta por Levi, já que será salva pela menina-onça. A cena, inclusive, deve resultar na morte dele, que será devorado por piranhas.

Muda e Levi em Pantanal

Todo o sequestro de Muda começou a ser exibido no folhetim ainda no sábado, quando o peão deixou a fazenda de Tenório (Murilo Benício). Obcecado por Muda, com quem teve um breve envolvimento, ele partiu para a fazenda de José Leôncio com o intuito de levá-la embora.

No entanto, Juma vai salvar a jovem atirando no braço de Levi, que sairá pelo rio ainda ferido. No caminho, ainda lutando para sobreviver, ele vai encontrar com Tibério (Guito) e Trindade (Gabriel Sater).

E é assim que Levi morrerá: no rio. Ensanguentado, ele vai cair nas águas, cheias de piranhas, e acabará sendo comido por elas. Na cena, Tibério até tenta ajudá-lo, mas Levi recusa e termina o momento morto.