Levi em Pantanal: peão beija Maria Bruaca, mas reação dela surpreende; entenda

A relação entre Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Levi (Leandro Lima) na novela Pantanal começou a dar indícios ainda na última segunda-feira (30), em meio à revolta da personagem logo após descobrir que Tenório (Murilo Benício), esposo dela, possui outra família. Em meio a flertes com Alcides (Juliano Cazarré), será Levi o primeiro envolvimento de Bruaca fora do casamento.

No capítulo mais recente, a esposa de Tenório chegou a visitar o affair no quarto, levando café da manhã ao rapaz. "A senhora tá servida?", chegou a questionar Levi. "Não... Eu já matei o que tava me matando”, respondeu ela de volta.

Legenda: Levi foi contratado por Tenório após esfaquear Tibério Foto: divulgação/TV Globo

Maria Bruaca e Levi esquentam o clima nesta terça-feira (31)

Após a interação mais próxima, o clima deve esquentar de vez entre os dois em meio a um passeio pelo Pantanal, dessa vez a chamado do próprio peão.

Durante o passeio a cavalo, Levi beijará Bruaca ardentemente. Entretanto, a mãe de Guta (Julia Dalavia) fica nervosa e deixa claro o desejo de deixar o lugar. "Vâmo vortá pra casa... Melhor a gente vortá...", dirá ela.

Ainda assim, Levi não desistirá tão rápido. "A gente pode até voltá... Mais eu bóto a mão no fogo que num vai sê melhor que isso", afirmará o peão. Após novos longos beijos, Maria vai passar mal e acabará desmaiando, deixando Levi surpreso.

O que acontece com a Maria Bruaca e Levi em Pantanal?

O problema durante o encontro com Levi deixará marcas importantes em Maria Bruaca que, de tanto arrependimento, deve voltar aos hábitos anteriores. A partir de então, ela voltará a apresentar traços de submissão diante do esposo.

Legenda: Maria Bruaca deve voltar aos hábitos antigos diante do esposo Tenório Foto: divulgação/TV Globo

Levi, no entanto, voltará a procurar a patroa. Diante disso, ele deixará claro o forte desejo por ela, incitando Maria Bruaca ainda mais a trair Tenório. Assim, com as investidas, os dois finalmente irão transar, consumando a primeira relação dela fora do casamento.

Tenório, que até então não prestava atenção na esposa, sentirá ciúmes e descobrirá o envolvimento entre os dois. Por conta disso, pedirá a Alcides que mate Levi e o jogue às piranhas.

Ator de Levi já demonstrou preocupação em ‘machucar as atrizes’

Anteriormente, em entrevista ao portal UOL, Leandro Lima já havia falado sobre o cuidado ao filmar as cenas durante a novela. O ator e modelo internacional diz que as cenas são coreografadas e analisadas pela produção, tudo como uma forma de deixar os artistas confortáveis e cumprir o propósito das cenas.

"É muito técnico. Uma equipe reduzida no set. Não é só falar para dois atores se pegarem. Existe uma coreografia: onde pegar, onde girar. Eu comparo a uma cena de ação", pontuou na entrevista.

No entanto, é possível que alguns dos momentos sejam verdadeiros, como a mordida que recebeu de Bella Campos durante uma das gravações.

Porém, Leandro ressalta a preocupação que tem no set. "Tenho medo de machucar as atrizes na hora porque a pegada do Levi é forte, de peão. Não dá para fingir", reforçou.