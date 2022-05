Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta terça (31)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta terça-feira (31), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Levi enfrenta Tenório.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, terça (31)

Juma lembra a Muda das palavras do Velho do Rio. Levi enfrenta Tenório. Tenório diz a Guta que não pode largar seus outros três filhos. Levi cede à sedução de Maria Bruaca, que acaba desmaiando. Tenório sente ciúmes da mulher.

Alcides ameaça Levi, querendo saber o que o peão fez com a patroa. Guta e Zefa sentem pena de Maria Bruaca. Tenório se sente vitorioso ao ver que a mulher reassumiu seu fardo.

Guta fica intrigada com a mudança repentina da mãe. Trindade alerta José Lucas para ter cuidado com o interesse do peão por Juma. Alcides diz a Levi que, assim que Tenório voltar de São Paulo, poderá cumprir o que prometeu a Muda.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

