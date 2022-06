Conheça a filha de Levi, de 'Pantanal', a modelo Giulia Lins

O ator Leandro Lima, que interpreta o peão Levi na novela 'Pantanal, foi um dos convidados do programa 'Domingão com Huck' no domingo (5), mas chamou atenção por um motivo diferente. A filha dele, a modelo Giulia Lins, tem 21 anos, enquanto o pai tem 40 anos, e despertou a curiosidade dos espectadores.

Enviando uma mensagem ao pai, a jovem virou assunto nas redes sociais pela idade e pelo perfil cheio de cliques profissionais no Instagram. Atualmente, Giulia, é agenciada pela empresa Way Model.

No Instagram, Giulia acumula mais de 25 mil seguidores atualmente, número que cresceu após a aparição no programa dominical. Entre os seguidores, ela tem famosos como Sabrina Sato e Camilla de Lucas.

Relação com a música

Giulia Lins também aproveita a mesma rede social para mostrar a relação com a música, exibindo nos Stories momentos cantando, além dos bastidores de trabalho em que aparece descontraída.

A jovem também se descreve como uma "criança nordestina, criada em São Paulo", dando destaque às viagens pelo Nordeste e à relação com a Paraíba, onde nasceu.

Além de Giulia, Leandro Lima também é pai de Toni, fruto do casamento com a modelo Flávia Lucini. O casal está junto há 10 anos.