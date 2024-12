CAPTEI: Presidente da ALECE aprova criação do Dia Estadual da Advocacia Trabalhista

Na tarde da última sexta-feira, dia 29 de novembro, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado estadual Evandro Leitão, atendeu ao requerimento da deputada Martinha Brandão e do deputado Marcos Sobreira e recebeu em uma sessão solene advogados e convidados para anunciar a aprovação da criação do dia estadual da advocacia trabalhista. O evento também foi marcado pela homenagem à advocacia trabalhista e à Atrace por seus 48 anos de fundação.

A sessão solene ocorreu no plenário da Assembleia Legislativa e contou com a presença de importantes figuras da advocacia trabalhista do Ceará. Dentre os homenageados, destacam-se Francisca Jane Eire Calixto de Almeida Morais, primeira mulher a presidir a ATRACE, José Erinaldo Dantas Filho, presidente da OAB/CE e recentemente eleito Conselheiro Federal, Christiane do Vale Leitão, atual vice-presidente da OAB-CE e eleita como a primeira mulher presidente da OAB/CE, Benedito de Paula Bizerril, um dos fundadores da ATRACE, entre outros profissionais de destaque na área.

A criação do dia estadual da advocacia trabalhista representa o reconhecimento da importância e relevância do trabalho realizado por esses profissionais no Estado do Ceará. Além disso, a homenagem à ATRACE por seus 48 anos de dedicação e compromisso com a advocacia trabalhista ressalta a trajetória de sucesso e conquistas da associação ao longo dos anos.

A sessão solene foi marcada por momentos de alegria e gratidão, com discursos que ressaltaram a importância da advocacia trabalhista para a sociedade e a defesa dos direitos dos trabalhadores.

