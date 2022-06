Amber Heard é pedida em casamento por suposto milionário saudita

Amber Heard teria sido pedida em casamento por um homem da Arábia Saudita. Ele, que seria milionário, teria enviado uma mensagem de voz ao Instagram da atriz falando que seria um marido "melhor do que aquele velho", referindo-se ao ex dela, Johnny Depp.

"Amber, já que todas as portas estão se fechando para você, você não tem ninguém além de mim para cuidar de você. Percebi que algumas pessoas odeiam e intimidam você, então decidi me casar com você", fala. As informações são do site árabe Gul News.

A proposta continua: "Que Alá abençoe nós dois. Você é uma bênção, mas as pessoas não apreciam isso. Eu sou melhor do que aquele velho", disse o saudita em áudio.

Julgamento

Na semana passada, Amber foi condenada por difamação contra o ator da franquia "Piratas do Caribe" e terá de pagar multa de mais de 8 milhões a ele. No processo, ela também saiu ganhando — em parte: Depp terá de pagar 2 milhões por difamá-la.

A advogada da atriz, Elaine Charlson Bredehoft, disse que Amber não tem como pagar essa a multa. Ela informou que vai recorrer

Bredehoft comparou o cenário a um "coliseu romano", destacando que o júri teria sido influenciado pela campanha nas redes sociais, em sua maioria de apoio a Depp. "Não há como eles [júri] não terem sido influenciados [pela internet]. Foi horrível. Foi muito, muito desigual. É como o coliseu romano, como eles viram todo esse caso", afirmou a advogada.