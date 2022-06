Após julgamento, Amber Heard lamenta decisão do juri: 'é um retrocesso'

Após ser condenada por difamação contra Johnny Depp, a atriz Amber Heard lamentou a decisão da Justiça a favor do ex-marido.

Nesta quarta-feira (1º), o júri determinou que ela deverá pagar 15 milhões de dólares de multa. E decidiu ainda que Depp também terá de indenizar Heard, mas em 2 milhões de dólares.

O julgamento aconteceu no Tribunal do Condado de Fairfax, no estado norte-americano da Virgínia.

Em comunicado publicado no Instagram, a artista lastimou que as evidências apresentadas por sua defesa não tenham sido suficientes para a condenação de Depp.

"A decepção que sinto hoje vai além de palavras. Estou de coração partido que a montanha de evidências ainda não foi suficiente para enfrentar o poder e influência desproporcionais do meu ex-marido", afirma Heard.

"Estou ainda mais decepcionada do que este veredito significa para outras mulheres. É um retrocesso. Ele atrasa o relógio para um tempo no qual uma mulher que falava e acusava poderia ser publicamente envergonhada e humilhada. Traz de volta a ideia de que violência contra mulheres deve ser levada a sério", completou a atriz.

Leia o comunicado na íntegra traduzido

Foto: Reprodução/redes sociais

Casamento e acusações

Heard e Depp foram casados entre 2015 e 2017. Eles moviam um processo de difamação mútuo. Enquanto o ator acusava a ex-mulher por conta de um artigo de jornal, ela disse ter sido difamada por um antigo advogado dele.