Johnny Depp não está escalado para futuros filmes de 'Piratas do Caribe'

Johnny Depp não está no elenco dos novos filmes da franquia "Piratas do Caribe", segundo informou Jerry Bruckheimer, produtor. Ele disse que as películas já estão em fase de desenvolvimento de roteiro.

Entretanto, em entrevista ao The Sunday Times, Jerry disse que "o futuro ainda está para ser decidido". As informações são do Estadão.

Depp atualmente se encontra em uma batalha judicial contra a ex-esposa Amber Heard, que o acusa de agressão e vice-versa.

O ator foi inclusive vetado de "Piratas do Caribe 6" por conta do processo. O agente Jack Whigham disse que Depp perdeu o equivalente a R$ 112 milhões por isso.

A última participação de Depp na franquia foi no quinto filme "Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar", em 2017.