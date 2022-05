Johnny Depp diz que filha de Amber Heard é do bilionário Elon Musk

O julgamento entre Johnny Depp e Amber Heard parece estar cada vez mais próximo do fim. O ator, que pediu US$ 50 milhões de indenização por acusar a atriz de difamação afirmou em sessão que a filha da atriz é do bilionário Elon Musk.

No tribunal, Depp apresentou pistas que levam a acreditar que Oonagh Paige Heard, filha de Amber, que nasceu por barriga de aluguel seria filha do dono da Tesla. Entretanto, a atriz é a única guardiã legal da criança.

Ainda na corte, o ator de 'Piratas do Caribe' provou que Amber o traiu com o empresário apresentando imagens do elevador do prédio onde morava. Mesmo separados, os dois, aponta Depp, ainda mantinham um relacionamento em segredo.

A hipótese da filha ser de Musk foi lembrada pelo jornal britânico The Mirror. Segundo a publicação, uma das brigas entre Heard e Musk após o fim do namoro foi conta dos embriões que fizeram quando estavam juntos.

Na época, Musk ameaçou processar Amber para obrigá-la a destruir os embriões. No entanto, Depp acusa a artista de não ter feito o combinado.

Ciúmes no relacionamento

Além de citar a teoria, Depp ainda revelou mais detalhes do convívio diário do casal. Segundo ele, por exemplo, Amber não suportava alguns dos amigos do ator, como Paul Bettanny, por exemplo.

"A sra. Heard odiava o sr. Bettany principalmente porque nós éramos bons amigos, e para ela, ele era uma ameaça e me tiraria de perto dela. Independente se Paul Bettany estava recebendo a minha atenção, isso causou todo tipo de situação desagradável", revelou Johnny Depp.