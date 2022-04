Julgamento de Johnny Depp: vídeo de ator em fúria é exibido

Durante o julgamento que analisa o caso de difamação do ator americano Johnny Depp, 58, contra a ex-mulher Amber Heard, 35, foi exibido ao juri um vídeo do astro batendo em móveis e quebrando sua cozinha. As informações são do jornal Extra.

Na gravação, já exíbida pelo siteTMZ em 2016, o ator aparece batendo em gavetas e armários da cozinha de sua casa em Hollywood, antes de se servir um copo de vinho.

As imagens mostram o ator gritando 'Filho da P...!', ao ser questionado pela mulher sobre o que havia acontecido. "Tudo o que fiz foi pedir desculpas. Aconteceu alguma coisa com você? Acho que não. Você bebeu tudo isso esta manhã?", disse Amber Heard, referindo-se ao vinho de Depp.

Violência doméstica

Depp alega que a ex-esposa o difamou quando escreveu um artigo em dezembro de 2018 no jornal Washington Post sobre ser uma sobrevivente de violência doméstica. Ele entrou com uma ação de US$ 50 milhões contra ela, em 2018.

"Claramente eu estava tendo um dia ruim. Ser gravado ilegalmente por sua parceira é bastante adequado com o resto das fotografias e gravações em fita. Ela tentou esconder isso de mim e riu e sorriu no final. Essa foi a parte mais interessante", disse o ator sobre o vídeo, ao ser questionado pelo advogado de Amber Heard.

Ele disse não ter agredido a mulher. Questionado se estava bêbado, respondeu que essa era uma possibilidade. "Uma mega taça de vinho? Me servi de uma grande taça de vinho. Achei que era necessário", disse.