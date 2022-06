Amber Heard não tem como pagar indenização de US$ 8,35 milhões a Johnny Depp, diz advogada

Após Amber Heard perder o processo contra Johnny Depp e ser condenada a pagar US$ 8,35 milhões de indenização ao astro de Hollywood, a advogada dela, Elaine Charlson Bredehoft, disse que a atriz não tem como pagar essa quantia. As informações são do portal notícias da TV.

"Ah, não. Absolutamente", garantiu Bredehoft em entrevista ao programa Today Show, dos Estados Unidos. Segundo a advogada, Amber pretende recorrer da decisão do Tribunal.

Johnny Depp também foi condenado em outro processo, mas precisará pagar apenas US$ 2 milhões a Amber, valor quatro vezes menor que o estipulado para a atriz.

Bredehoft comparou o cenário a um "coliseu romano", destacando que o júri teria sido influenciado pela campanha nas redes sociais, em sua maioria de apoio a Depp."Não há como eles [júri] não terem sido influenciados [pela internet]. Foi horrível. Foi muito, muito desigual. É como o coliseu romano, como eles viram todo esse caso", afirmou a advogada.

Salários penhorados

Caso Amber de fato declare não ter o valor estipulado para a indenização, espera-se que os futuros salários da atriz sejam penhorados. "Se ela disser: 'Olha, eu não tenho [o dinheiro]; você pode olhar as minhas contas bancárias', então, podemos falar sobre coisas como penhorar o salário", explicou a especialista Jessica Levinson em entrevista à CBS News.

Outra opção, segundo a advogada norte-americana Sandra Spurgeon, seria Amber declarar falência, isentando-a de pagar a maior parte da multa de US$ 8 milhões referentes a medidas compensatórias. Ela teria, no entanto, que indenizar Depp em US$ 350 mil referentes às medidas punitivas.