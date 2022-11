Elon Musk anuncia fim de trabalho remoto a funcionários do Twitter

Elon Musk, bilionário que assumiu o controle do Twitter há duas semanas, anunciou o fim do trabalho remoto aos funcionários da plataforma. O comunicado foi feito por e-mail aos colaboradores. No texto, ele comenta que serão “tempos difíceis à frente”. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com a publicação, a nova regra deve entrar em vigor imediatamente. O homem mais rico do mundo exigiu que os funcionários estejam no escritório por pelo menos 40 horas por semana. Ele alegou que é contra o trabalho remoto e só concederia exceções após analisar caso a caso pessoalmente.

Além disso, Musk já havia eliminado "os dias de descanso" dos calendários da equipe do Twitter, que era um dia de folga mensal dado pela empresa durante o período de pandemia.

MUDANÇAS NO TWITTER

Na última semana, Musk demitiu metade dos seus 7.500 profissionais. De acordo com a agência Bloomberg, os funcionários da rede social iniciaram uma ação coletiva na Justiça contra o bilionário. Conforme justificam os colaboradores, o plano de Elon Musk de demitir metade da força de trabalho é contra as leis da Califórnia e federais.

Musk já demitiu o Conselho de Administração, CEO e outros altos executivos. O novo dono do Twitter já lançou também novos projetos com metas a serem cumpridas rapidamente pela empresa.

Elon convocou engenheiros da Tesla para supervisionar o trabalho dos funcionários do Twitter.