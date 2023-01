Elon Musk perde mais de 200 bilhões de dólares em fortuna e deixa de ser o homem mais rico do mundo

O bilionário Elon Musk perdeu mais de US$ 200 bilhões em fortuna nos últimos anos, de acordo com levantamento da empresa de tecnologia Bloomberg. O dono da Tesla e do Twitter é o primeiro da classe de super-ricos a perder essa quantia. Atualmente ele conta com US$ 126 bilhões de patrimônio, após atingir um pico de US$ 340 bilhões em novembro de 2021.

Segundo a Bloomberg, essa perda se dá pelo valor da montadora Tesla, que hoje está em US$ 357 bilhões, mas chegou a valer US$ 1 trilhão em outubro de 2021. O magnata vendeu mais de US$ 39 bilhões de suas ações, e hoje só possui cerca de 13% da empresa.

Musk usou parte desse valor para realizar a polêmica compra do Twitter por US$ 44 bilhões em 2022.

Os impactos financeiros fizeram, conforme a Bloomberg, Musk deixar de ser o mais rico do mundo. Ele foi ultrapassado por Bernard Arnault, dono da empresa de artigos de luxo LVMH, com uma fortuna de US$ 175 bilhões. Ele possui sob seu escopo marcas como Louis Vuitton, Sephora e Tiffany's.

Fortuna

Com as mudanças recentes, a Tesla não é mais maior ativo de Elon Musk. Apesar de ainda representar US$ 40,3 bilhões da fortuna, a montadora de carros foi superar pela empresa de foguetes SpaceX, responsável por US$ 48,9 bilhões do patrimônio do empresário.

Em 2022, a Tesla até bateu recorde de vendas ao vender 1,31 milhão de veículos. No entanto, não atingiu a meta de registrar 50% de alta em relação ano anterior.