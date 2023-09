iPhone 15 chega ao Brasil com preços a partir de R$ 7 mil reais; veja valores

O iPhone 15 ganhou evento de lançamento da Apple nesta terça-feira (12) após semanas de especulação entre os amantes do produto tradicional do universo tecnológico. A nova versão segue as anteriores, com iPhone 15 base, iPhone 15+ e iPhone 15 Pro, com os dois primeiros custando US$ 799 e US$ 899, respectivamente, nos Estados Unidos.

Entre as mudanças, as novas cores estiveram entre as primeiras novidades a serem anunciadas. Os aparelhos da versão base, a mais "simples", surgem nas cores rosa, amarelo, verde, azul e preta.

Enquanto isso, o iPhone 15 Pro deve ser vendido nos EUA por US$ 999 e o Pro Max por US$ 1199. No Brasil, com a inclusão de impostos, os valores são diferentes de apenas realizar a conversão entre as moedas dos dois países.

Em solo brasileiro, conforme anúncio da própria Apple, os valores serão os seguintes:

iPhone 15: a partir de R$ 7.299 (128 GB);

iPhone 15 Plus: a partir de R$ 8.299 (128 GB);

iPhone 15 Pro: a partir de R$ 9.299 (128 GB);

iPhone 15 Pro Max: a partir de R$ 10.999 (256 GB). Legenda: Modelos do iPhone 15 Pro serão fabricados em titânio Foto: divulgação/Apple

Funcionalidades

A câmera dessa versão, inclusive, também traz mudança, incluindo 48 MP a quem comprá-lo. A intenção da vez é garantir que o produto será vendido, visto que a configuração é a mesma do iPhone 14 Pro.

Nas redes sociais, os fanáticos pela Apple ainda comemoraram as melhorias no Zoom, Telephoto de 2x e a mudança de foco possível no modo Portrait, também com um chip A16 Bionic, mesmo utilizado no último modelo.

Cabo diferente

Alguns rumores já haviam citado as novas mudanças no celular e uma delas foi confirmada: os novos iPhones têm USB-C no lugar de lightning, com cabos que também vão funcionar para transferência de dados.

Legenda: Entrada USB-C foram adotadas no iPhone 15 Foto: divulgação/Apple

Outras mudanças incluem uma bateria que promete durar o dia inteiro, versões com 6.1 e 6.7 polegadas de tamanho, além de isolamento de voz em chamadas. Essa última deve ajudar quem faz ligações em lugares mais barulhentos.

iPhone 15 Pro

O modelo 'top de linha' do iPhone 15 também traz diversas funcionalidades O corpo dessa vez é de titânio, como previsto por especialistas, sendo o mais leve já feito pela empresa.

Este também terá as versões de 6.1 polegadas e de 6.7, mas uma performance ainda melhor que o de iPhone 15 base, com chip A17 Pro, de 3 nanômetros.

Para quem achava que a nova versão vinha nas cores vinho, a novidade é outra: eles devem chegar às lojas nos tons cinza-claro, cinza-escuro, azul-marinho e preto.