Raul Gil é internado em São Paulo após indisposição

Apresentador foi submetido a realização de alguns exames

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:07)
Zoeira
Imagem mostra Raul Gil apresentando programa de auditório e ilustra internação do apresentador
Legenda: Após mal-estar, artista procurou atendimento médico em uma unidade próximo a sua residência
Foto: Divulgação/SBT

O apresentador Raul Gil está internado no Hospital Moriah, em São Paulo, após ter uma indisposição, na noite dessa quarta-feira (3). Ele foi submetido a alguns exames e o quadro é estável, conforme revelou o filho dele, Raul Jr. 

O familiar detalhou, conforme o portal g1, que o artista se sentiu mal e procurou a unidade de atendimento no bairro Indianópolis, perto de casa. No local, realizou alguns testes, incluindo um de sangue. 

"Ele está sendo atendido pelos médicos, mas está tudo bem, graças a Deus, sem nenhum problema. Sempre que tem alguma indisposição, ele faz exames de sangue. Ele se cuida muito e está sempre atento, fazendo o máximo possível", contou Raul Jr. 

Em nota ao SBT, a assessoria do apresentador confirmou a internação, mas informou que não divulgaria mais detalhes sobre o quadro de saúde dele neste momento. 

Esta não é a primeira vez que Raul Gil é internado nesse hospital. Em 2023, ele também recorreu ao local quando precisou realizar um procedimento cirúrgico na próstata. Na época, conforme divulgou a emissora, ele foi submetido a uma "raspagem da próstata" para tratar o aumento da glândula, condição que pode causar obstrução do canal urinário. 

