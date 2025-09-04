Raul Gil é internado em São Paulo após indisposição

O apresentador Raul Gil está internado no Hospital Moriah, em São Paulo, após ter uma indisposição, na noite dessa quarta-feira (3). Ele foi submetido a alguns exames e o quadro é estável, conforme revelou o filho dele, Raul Jr.

O familiar detalhou, conforme o portal g1, que o artista se sentiu mal e procurou a unidade de atendimento no bairro Indianópolis, perto de casa. No local, realizou alguns testes, incluindo um de sangue.

"Ele está sendo atendido pelos médicos, mas está tudo bem, graças a Deus, sem nenhum problema. Sempre que tem alguma indisposição, ele faz exames de sangue. Ele se cuida muito e está sempre atento, fazendo o máximo possível", contou Raul Jr.

Em nota ao SBT, a assessoria do apresentador confirmou a internação, mas informou que não divulgaria mais detalhes sobre o quadro de saúde dele neste momento.

Esta não é a primeira vez que Raul Gil é internado nesse hospital. Em 2023, ele também recorreu ao local quando precisou realizar um procedimento cirúrgico na próstata. Na época, conforme divulgou a emissora, ele foi submetido a uma "raspagem da próstata" para tratar o aumento da glândula, condição que pode causar obstrução do canal urinário.