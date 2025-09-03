Tata Werneck chora por perder momentos com a filha devido ao trabalho: 'Fico muito culpada'

A apresentadora Tata Werneck se emocionou nessa terça-feira (2), no programa Lady Night, e chorou ao desabafar por não poder estar presente em alguns momentos da filha, Clara Maria, de 5 anos, fruto do casamento com o ator Rafa Vitti.

Em conversa com as atrizes Alice Wegmann e Sheron Menezzes, a artista revelou estar se sentindo culpada por faltar a cerimônia de troca de faixa no jiu-jitsu da filha devido à gravação da atração.

Na ocasião, Tata revelou que, antes de dormir, Clara sempre faz uma oração e, recentemente, viu a filha agradecendo ao "papai do céu", pois o pai, Rafa Vitti, conseguiu liberação das gravações da novela "Dona de Mim" para acompanhar o evento, já que a mãe não poderia comparecer.

"Fico muito culpada com isso", desabafou a apresentadora em meio a lágrimas, emocionando as convidadas.