Sophie Turner é escolhida como Lara Croft na nova adaptação de 'Tomb Raider'

A nova adaptação em série da famosa franquia de videogame "Tomb Raider" finalmente está ganhando forma. Foi confirmado, nesta quarta-feira (3), que a atriz Sophie Turner será a nova intérprete de Lara Croft. As filmagens estão oficialmente programadas para começar em 19 de janeiro de 2026.

A série foi anunciada originalmente pelo Prime Video em maio de 2024. O nome de Turner surgiu em novembro do mesmo ano, quando a atriz fez testes para o papel.

Quem lidera a adaptação é a atriz, roteirista e produtora Phoebe Waller-Bridge, conhecida por Fleabag. Ela atua como criadora e produtora executiva do projeto.

“Estou muito animada em anunciar a formidável Sophie Turner como nossa Lara, ao lado desta equipe criativa fenomenal”, disse Waller-Bridge em comunicado.

'Croft está chegando'

“Não é sempre que você consegue fazer uma série dessa magnitude com uma personagem que você cresceu amando. Todos a bordo são extremamente apaixonados por Lara e são tão ousados, corajosos e hilários quanto ela. Mostrem seus artefatos… Croft está chegando…”, completou.

Turner se junta à lista de atrizes que já viveram a personagem, interpretada por Angelina Jolie em dois filmes e por Alicia Vikander em outro.

“Estou extremamente emocionada por interpretar Lara Croft”, declarou Sophie Turner. “Ela é uma personagem tão icônica, que significa tanto para tantas pessoas — e estou dando tudo de mim. Mal posso esperar para que vocês vejam o que estamos preparando.”

A série é fruto de um acordo entre a desenvolvedora Crystal Dynamics, responsável pelo jogo, e a Amazon MGM Studios, que detém os direitos da obra.