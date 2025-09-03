DC anuncia ‘Man of Tomorrow’, sequência de ‘Superman’, para 2027

O diretor James Gunn anunciou, nesta quarta-feira (3), o novo longa da DC Studios, Man of Tomorrow (Homem do Amanhã, em tradução livre), com estreia marcada para 9 de julho de 2027. O filme será a sequência de Superman, também dirigido por Gunn e lançado este ano.

Nas últimas semanas, o cineasta já vinha dando indícios de que estava trabalhando em seu próximo projeto. Embora tenha afirmado que não se trataria de uma continuação direta, revelou que havia concluído o primeiro rascunho do roteiro do novo filme do super-herói.

A novidade foi compartilhada em publicação nas redes sociais, acompanhada por uma imagem dos quadrinhos mostrando Superman ao lado de Lex Luthor em seu famoso traje de guerra.

Esse detalhe sugere que a trama seguirá explorando a rivalidade entre Luthor e Clark Kent. Nos quadrinhos, o vilão — interpretado por Nicholas Hoult no último filme — desenvolve o traje para enfrentar o Superman em igualdade de força e resistência.

Veja o anúncio

Atenção para o spoiler de Superman: após o fracasso de seu plano de derrotar o herói usando um clone no primeiro filme, Luthor deve decidir eliminar o Homem de Aço pessoalmente, sem intermediários.

Lançado em julho, Superman arrecadou mais de US$ 611 milhões nas bilheterias mundiais e continua em cartaz, consolidando-se como o filme de super-herói de maior bilheteria do ano.

Próximos lançamentos da DC

Man of Tomorrow virá depois de Supergirl, programado para 2026, e do longa de terror Clayface, também previsto para o mesmo ano. Entre os projetos em desenvolvimento ativo está um novo filme da Mulher-Maravilha.