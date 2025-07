'Superman' arrecada US$ 217 milhões no primeiro fim de semana e supera expectativas do estúdio

"Superman", o primeiro filme da nova fase da DC nos cinemas, arrecadou US$ 217 milhões internacionalmente no primeiro fim de semana em cartaz. Somente nos Estados Unidos, o longa-metragem fez US$ 122 milhões, superando as expectativas do próprio estúdio.

Segundo a CNN, a Warner Bros. esperava que o filme rendesse US$ 90 milhões na bilheteria doméstica. Porém, após os resultados positivos das primeiras sessões testes com o público, a margem aumentou até US$ 110 milhões.

Dados apurados pela Variety indicam que o filme também representa a maior pré-estreia da carreira do diretor James Gunn, muito além dos 17,5 milhões de dólares de "Guardiões da Galáxia Vol. 3" (2023).

Até o momento, "Superman" é o maior estreia de julho e já superou os números do primeiro fim de semana de "Jurassic World: Recomeço" (US$ 92 milhões), lançado na semana passada. Vale lembrar que, ainda neste mês, a Marvel Studios, concorrente direta da DC, irá lançar "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos".

Veja o trailer de 'Superman'

Sinopse do filme

Em "Superman", o público acompanha a jornada do super-herói mais famoso da DC na tentativa de conciliar suas duas personas: sua herança extraterrestre como kryptoniano e sua vida humana, criado como Clark Kent (David Corenswet) na cidade de Smallville no Kansas.

Dirigido por James Gunn, o novo filme irá reunir personagens, heróis e vilões clássicos da história de Superman, como Lex Luthor (Nicholas Hoult), Lois Lane (Rachel Brosnahan), Lanterna Verde (Nathan Fillion), Mulher-Gavião (Isabela Merced), entre outros.