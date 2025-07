'Superman' tem cenas pós créditos? Veja o que esperar do filme

O filme "Superman", escrito e dirigido por James Gunn, estreia nos cinemas nesta quinta-feira (10) com a responsabilidade de ser um novo início do DCU, o universo cinematográfico da DC Studios. Os fãs, claro, relataram diversas expectativas para o longa nas redes sociais, inclusive o desejo de saber se há cena pós-créditos.

A dúvida é bem comum entre os fãs de filmes de super-heróis. Tanto longas da Marvel como da DC Studios já criaram uma tradição de trazer dicas sobre os próximos lançamentos mesmo após o fim dos créditos.

"Superman" tem cena pós-créditos?

Para a alegria dos fãs, o novo "Superman", estrelado por David Corenswet, tem duas cenas pós-créditos. Quem não assistiu ao filme ainda, inclusive, cuidado com as próximas linhas deste texto, já que há spoilers sobre as cenas. Veja o que esperar:

1ª cena pós-créditos de "Superman"

Uma delas é mais curta, sendo exibida por apenas alguns segundos. Ela vem no meio dos créditos e faz referência à relação de Krypto com o Superman. Os dois aparecem juntos, observando a terra do espaço.

O personagem de Krypto, conhecido como o cãozinho do Superman, ganha destaque no filme de Gunn, assim como foi em alguns quadrinhos do herói.

Legenda: Krypto é personagem importante na trama de "Superman" Foto: divulgação/DC Studios

2ª cena pós-créditos de "Superman"

A outra cena é exibida ao fim do rolar dos créditos, mas não há nenhum spoiler sobre os próximos lançamentos do DCU nos cinemas.

Legenda: Na última cena, quem ganha destaque é o Sr. Incrível, um dos integrantes da Gangue da Justiça Foto: divulgação/DC Studios

Na cena, Gunn aposta em uma brincadeira com o Sr. Incrível (Edi Gathegi), personagem conhecido por exaltar a própria genialidade com frequência.

Nela, Superman e o Sr. Incrível encaram uma rachadura num prédio de Metrópoles que não foi encaixado direito após a formulação de uma equação do Sr. Incrível. Por conta disso, o Superman brinca com o colega, que aparece visivelmente frustrado.