Ator que deu vida ao 'Mascarado' em 'A Viagem' lança curta-metragem em MS nesta quinta-feira (10)

O ator Breno Moroni, nome que deu vida ao personagem Adonay, conhecido por ser o "Mascarado" em "A Viagem", estreia a produção audiovisual de ficção "Les Garçons", nesta quinta-feira (10), às 19h, no Museu da Imagem e do Som (MIS), em Campo Grande (MS).

A produção propõe uma reflexão delicada e visualmente potente sobre solidão, memórias e os amores que não se viveram. Dirigido por Bruno Nishino e Marco Calábria, com roteiro de direção de fotografia de Deivison Pedrê, o filme é inspirado na peça homônima escrita por Breno Moroni em 2004, em Portugal.

A produção será exibida novamente na sexta-feira (11), no mesmo horário e local. A entrada é gratuita, e ambas as sessões contarão com acessibilidade comunicacional — legendas em português, audiodescrição e intérpretes de libras durante o bate-papo com a equipe após a exibição.

"Les Garçons" foi gravado em Corumbá (MS) e tem como protagonistas os atores Fábio Arruda e Salim Haqzan, que também assina a direção de arte.

O texto original tinha elementos circenses, malabarismo, acrobacias. No curta, tudo isso foi retirado. A comédia deu lugar a um drama mais profundo, e o conteúdo se aprofundou nas feridas: guerra, fome, conflito geracional”, explica o roteirista. Ainda assim, Breno mantém sua assinatura: “Uso o humor sutil para abrir espaço à reflexão. Quando o espectador relaxa, é o momento de enviar a mensagem direto. É um estilo meu: a comédia como porta, o drama como travessia Breno Moroni Ator

A ambientação remete a um restaurante francês decadente, onde um maître idoso aguarda, em vão, a chegada de uma mulher para jantar. O cenário foi construído com objetos emprestados por famílias locais, reforçando a identidade regional da produção.

A trilha sonora é assinada pelo grupo sul-mato-grossense Flor de Pequi, e a estética do filme é inspirada nos pintores franceses do século XIX. O

O projeto foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio de edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), com apoio do Ministério da Cultura (MinC) e do Governo do Estado.