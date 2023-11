Ator britânico Nicholas Hoult será vilão Lex Luthor em 'Superman: Legacy'

O ator britânico Nicholas Hoult, 33 anos, foi escolhido para interpretar o icônico vilão Lex Luthor no próximo filme da Warner Bros., com direção de James Gunn, intitulado “Superman: Legacy”. Segundo o site Deadline, dessa segunda-feira (20), múltiplas fontes confirmaram o nome do artista no filme da DC.

Hoult tem um histórico interessante com a Warner Bros., pois já tentou os papéis de Super-Homem e Batman nos cinemas, mas perdeu a chance para astros como Robert Pattinson e, recentemente, David Corenswet, ator que interpretará o Homem de Aço no longa de 2025.

Apesar de ter perdido os papéis de mocinho em duas produções da Warner, o ator tem um histórico de reputação junto ao estúdio, devido à sua participação em “Jurado Nº 2”, último filme dirigido por Clint Eastwood e ainda sem data de estreia nos cinemas; além de seu papel de destaque no blockbuster de 2015 “Mad Max: Estrada da Fúria”.

A escolha de Hoult para dar vida ao infame antagonista do Super-Homem é, assim, um testemunho de seu apelo e boa aceitação junto às bilheterias: com o Mad Max de 2015, por exemplo, foi arrecadado mais de US$ 380 milhões globalmente.

Na pele de Lex Luthor, o ator segue os passos de pesos pesados como Gene Hackman, Kevin Spacey e Jesse Eisenberg, que já interpretaram o antagonista na franquia “Superman” da produtora. A atriz venezuelana María Gabriela de Faría também foi confirmada para integrar o elenco, assumindo o papel da vilã “A Engenheira”.

É esperado que “Superman: Legacy” chegue aos cinemas no verão de 2025, com a realização e argumento de Gunn, baseado nas populares personagens da DC.