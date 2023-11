Travis Kelce fala sobre relacionamento com Taylor Swift: ‘alguém fez papel de cupido’

O jogador de futebol americano Travis Kelce falou pela primeira vez detalhes do seu namoro com a cantora Taylor Swift, em entrevista à revista do jornal Wall Street Journal. Os dois estão sendo vistos juntos desde setembro.

O atleta revelou que já tinha tentado conhecer a cantora em julho, durante um show do “Eras Tour”, mas que não conseguiu. Ele explicou então que uma pessoa apresentou os dois, mas não entrou em detalhes.

Veja também

“Definitivamente tinham pessoas que ela conhecia que sabiam quem eu era. Alguém fez o papel de cupido”.

Travis revelou que o primeiro encontro do casal aconteceu em Nova York. “Quando a conheci em Nova York, já estávamos conversando, então eu sabia que poderíamos ter um bom jantar e, tipo, uma conversa, e o que acontecer a partir daí, irá a partir daí”.

Veja também

Fama e fotógrafos

O atleta ainda elogiou como a companheira lida com a fama e os fotógrafos a perseguindo. “Eu nunca lidei com isso. Mas, ao mesmo tempo, não estou fugindo de nada disso... O escrutínio que ela recebe, o quanto ela tem uma lupa nela, todos os dias, paparazzi do lado de fora de sua casa, do lado de fora de cada restaurante que ela frequenta, depois de cada voo que ela desembarca, e ela está apenas vivendo, aproveitando a vida. Quando ela age assim é melhor que eu não seja aquele que age de forma estranha”.

Travis ainda descreveu Taylor como hilária e um gênio. “Eu nunca fui um homem das palavras. Estando ao lado dela, vendo quão esperta Taylor é, tem sido surpreendente. Eu aprendo todos os dias”.