Fãs relembram que mãe de Taylor Swift proibiu que filha fizesse shows no Brasil em 2015

Após todas as confusões e tragédias envolvendo a passagem de Taylor Swift pelo Rio de Janeiro, os internautas tiraram, do fundo do baú, a lembrança que a popstar foi proibida pela mãe de vir ao Brasil há oito anos.

Em 2015, Andrea Finlay desagradou os fãs locais e virou até meme por não deixar a cantora se apresentar abaixo da linha do Equador. A mãe da artista teria comentado, na época, que a proibia de fazer shows em “países do terceiro mundo”, sem dar maiores explicações. A única vez que Taylor esteve no Brasil, antes da atual turnê, foi em 2012, quando fez um show fechado para convidados.

A história voltou a circular na internet após todas as polêmicas que cercam a turnê brasileira deste ano e Andrea virou assunto de novo. Dentre os comentários, surgiram, na rede social X (antigo Twitter): “Conselho de mãe vira praga quando não segue”; “Ela vendo os vídeos do fuzil no backstage e falando: ‘Que muquifo minha filha se enfiou’”; “A Andrea Swift deve estar dando uma bronca na Taylor pelo telefone”; “Isso foi uma premonição?”.

A mãe da cantora tem uma enorme influência sobre ela. Tanto que Taylor, de 33 anos, já contou que Andrea, de 65, foi sua “única amiga” durante a adolescência solitária. As duas continuam muito unidas e quase sempre Andrea acompanha as turnês da filha. Mas não na América Latina.