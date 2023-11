Carros da comitiva de Taylor Swift são apreendidos por placa adulterada no Rio de Janeiro

Carros com placas adulteradas que estavam circulando pelo Rio de Janeiro e identificados como sendo da comitiva da cantora Taylor Swift foram apreendidos pela Polícia Civil, na noite do último sábado (18). O caso é investigado pela 19ª Delegacia de Polícia Civil, no Leblon, segundo a Folha de São Paulo.

A delegada Thaianne Barbosa de Moraes Pessoa, titular da delegacia, afirma que um inquérito já foi instaurado e que a equipe de Taylor Swift já prestou depoimento. "A polícia investiga agora as circunstâncias do fato", informa a delegada.

Desde que chegou à cidade na última sexta (17), a equipe da cantora cobriu as placas de diversos carros Jeep Commander, que faziam parte da comitiva, no trajeto até o hotel onde está hospedada. O motivo alegado foi a segurança da artista.

No entanto, pela lei de trânsito brasileira, retirar, encobrir, alterar ou remarcar as placas de um veículo são atos considerados infração gravíssima e tipificados como crime no código penal.

Se a Polícia estivesse no local onde as placas foram encobertas, a equipe de Taylor Swift poderia já ter sido presa em flagrante. Se condenados, a pena pode ser de 3 a 6 anos de prisão.