Pai de jovem morta em show de Taylor Swift aguarda esclarecimento da empresa responsável por evento

Familiares de Ana Clara Benevides, jovem que morreu na plateia do show de Taylor Swift na última sexta-feira (17), ainda esperam esclarecimento da T4F, empresa responsável pela apresentação. O pai da estudante, o empresário José Weiny Machado, esteve no Rio de Janeiro para liberar o corpo da filha e revelou que nem a produtora nem o Governo carioca entraram em contato. As informações são do F5, da Folha de São Paulo.

Por enquanto, o empresário prefere não apontar culpados. “Falta o laudo final. Por isso eu não quis falar com ninguém. Até então não posso falar que foi A, que foi B, pra não entrar em controvérsia”, disse.

Segundo José Weiny, ele estava em casa, no Mato Grosso do Sul, quando a amiga de Ana Clara contou sobre o falecimento da filha. "E só falou. Apenas”, afirma.

Por enquanto, a T4F só se pronunciou por nota em seu perfil oficial no Instagram, neste sábado (18). "Ana Clara se sentiu mal e foi prontamente atendida pela equipe de brigadistas e paramédicos, sendo encaminhada ao posto médico do Estádio Nilton Santos para o protocolo de primeiros socorros", alegou.

Ainda conforme a nota, a jovem foi transferida para um hospital mas, após quase uma hora de atendimento, veio a óbito. "Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos", finalizou a T4F.

Nos comentários da publicação, o clima é de revolta. "Uma pessoa perdeu a VIDA pela irresponsabilidade da organização! Quais medidas vocês vão tomar daqui pra frente pra que não se repita? É questão de humanidade e de respeito ao público e à memória da moça", escreveu o ex-BBB Vyni.

"Sem palavras. Desumano proibir entrada de água nesse calor", disse outro seguidor, lembrando que a organização do evento proibiu a entrada dos fãs com garrafas de água. "A culpa é de quem???? De quem proibiu a entrada de água no evento!!!! Isso é um absurdo. Tinha que ter, no mínimo, um caminhão pipa jogando água nesse pessoal. O calor tá igual ao atendimento de vcs: insuportável!", declarou mais um.

Quem era Ana Clara Benevides?

A jovem estudava psicologia e morava em Rondonópolis, em Mato Grosso, mas era natural de Sonora, no Mato Grosso do Sul. Amigos disseram que ela desmaiou durante a música "Cruel Summer" - "Verão Cruel", em tradução livre -, a segunda do repertório da cantora norte-americana na apresentação.

No Hospital, ela teve uma parada cardiorrespiratória. "Foram feitas manobras de reanimação, mas, infelizmente, ela não resistiu", informou a nota da Secretaria Municipal de Saúde do Rio. A causa da morte ainda não foi esclarecida.