Taylor Swift: shows mudam de horário e fãs podem solicitar reembolso de ingresso

Os shows da cantora Taylor Swift marcados para o domingo (19) e segunda-feira (20), no Rio de Janeiro, foram remarcados para uma hora mais tarde em comparação com a sexta-feira (17), quando ela fez a primeira apresentação da The Eras Tour no Brasil. A cantora sobe ao palco às 20h30. A empresa organizadora pede que o público chegue ao estádio mais próximo do horário de abertura dos portões.

Com a mudança, o show de abertura realizado pela cantora Sabrina Carpenter começará às 19h30, com a entrada antecipada dos espectadores que possuem pacote VIP das 16h às 16h45. Já o público geral poderá acessar o estádio do show a partir das 17h, quando os portões serão abertos para os setores específicos.

Como pedir reembolso?

Quem não tiver condições de comparecer à nova data, poderá pedir o reembolso. A Time For Fun, responsável pela venda das entradas da apresentação, divulgou a política de reembolso dos ingressos no site da empresa, garantindo que os ingressos de sábado são válidos para a apresentação de segunda, sem nenhuma ação extra aos fãs.

Para solicitar o reembolso do ingresso, no caso dos que não poderão comparecer ao evento, é necessário preencher um formulário disponível no site do evento pedindo a devolução das 23h59 de sábado até 6h de segunda.

Segundo a empresa, o pedido de reembolso é irreversível e o formulário deve ser preenchido uma vez pelo titular da compra e por número de pedido. O reembolso será realizado de acordo com o canal e meio de pagamento usados para a compra.